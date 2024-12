La chronique de Nathan Marchon: «De ma place, j’ai une vue imprenable sur la télé»

«De ma place, j’ai une vue imprenable sur la télé»

avons la chance d’avoir un vestiaire moderne et spacieux, ce qui n’est pas le cas dans toutes les patinoires. Sur la décision de Pat Emond et de son staff, nous y sommes séparés entre attaquants et défenseurs cette saison. Par souci de place, nos deux gardiens Reto Berra et Bryan Rüegger se trouvent, eux, aux deux extrémités.

Cette nouvelle géographie est différente de ce que j’avais connu jusqu’à présent. Sous les ordres de Christian Dubé, la répartition était hiérarchique. Les leaders se trouvaient au milieu du vestiaire, puis le reste de l’équipe était réparti selon l’ancienneté ou encore les années de contrat restantes. Si la décision revient au coach, les chefs matériels nous connaissent bien et peuvent aussi donner des indications…