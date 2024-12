La performance d’un après-midi

Mardi après-midi, les 23 élèves de Coline Monème ont rendu visite aux pensionnaires du home de la vallée de la Jogne. Au menu de la rencontre, poèmes, chansons, thé chaud et gâteaux aux pommes. Reportage.

Il est un peu plus de 13 h 20, en ce mardi de décembre. Dans la classe de Coline Monème, à l’école des Lévanches, les enfants sont assis en cercle. Une légère tension est perceptible. «Je me sens stressé», lance un élève. Plusieurs de ses camarades acquiescent: «Moi aussi.» C’est que dans moins d’une heure, les 23 enfants livreront une performance au home de la Jogne, plus bas dans le village de Charmey, sur la base de poèmes, de panneaux et de chorégraphies. Ils se préparent depuis un peu plus de deux mois.

Pour détendre sa troupe, la maîtresse a trouvé la parade. Elle amorce une…