La revue sportive de...

Jonathan Davet

Siviriez, 20 ans, unihockeyeur

● L’ÉVÈNEMENT DU WEEK-END: LE DÉBUT DU CHAMPIONNAT DU MONDE D’UNIHOCKEY EN SUÈDE

«L’unihockey prend plus de place en Suisse romande notamment, l’entraîneur national a changé et l’équipe de Suisse évolue. Cet effectif est nettement rajeuni par rapport aux derniers Mondiaux. Les anciens ne sont plus assurés de leur sélection aujourd’hui. Cela donne une combativité saine et permet à plusieurs joueurs de montrer leur valeur. La Suisse fait partie des quatre meilleures nations de ce sport. Depuis 2018, elle perd toujours la petite finale aux mondiaux. J’espère qu’elle retrouvera la 3e place cette année.»

Le pronostic de Jonathan Davet: Champion du monde 2024: la Suède.

Le pronostic de La Gruyère: Champion du monde 2024: la Finlande.

