Le 15e concours de composition est ouvert

MUSIQUE SACRÉE. Pour la quinzième fois, le Festival international de musiques sacrées de Fribourg (FIMS) lance un concours de composition pour petit ensemble vocal et cors. Le délai de participation est fixé au 15 octobre 2025. Les œuvres présentées doivent être composées pour huit voix et «deux cors naturels de type français, c. 1820, avec leurs différents tons, joués avec la technique de la main dans le pavillon». Le jury, présidé par Xavier Dayer, est constitué de «compositeurs et compositrices de renommée internationale». Depuis 1985, ce concours international vise «à encourager la création d’œuvres originales inspirées de textes ou de thèmes sacrés». L’œuvre lauréate sera créée par l’Ensemble Graindelavoix en 2026, lors de la prochaine édition du FIMS. Renseignements et inscriptions…