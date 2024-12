Le canton récompense Vanessa Cojocaru et Pablo Rime

BOURSES ARTISTIQUES

Un jury et la Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC) ont «exceptionnellement» attribué deux bourses de mobilité pour la création artistique au lieu d’une, annonce l’Etat de Fribourg dans un communiqué. L’artiste pluridisciplinaire Vanessa Cojocaru et le rappeur Pablo Rime ont été récompensés. Les lauréats pourront bénéficier d’un séjour de six mois à l’étranger l’an prochain, dans l’optique de concrétiser un projet créatif. Vanessa Cojocaru se rendra en Roumanie pour explorer le passé «longtemps réduit au silence» de sa grand-tante, incarcérée dans les années 1950 dans les prisons communistes. De son côté, Pablo Rime voyagera à Chicago pour préparer un album. Dans ses textes, le Fribourgeois abordera les thèmes de la solidarité et de la…