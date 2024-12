Le charme jubilatoire d’un apprenti espion en mission

Mes chats, ma télé et moi

Attention, petit bijou que cet Espion à l’ancienne, proposé par Netflix. Huit épisodes d’humour et de tendresse sous forme d’enquête dans un foyer pour retraités.

007 EN MAISON DE RETRAITE. Mais quelle charmante série cet Espion à l’ancienne! Le catalogue Netflix réserve décidément de jolies surprises. Des surprises d’autant plus appréciables que c’est «nunucheland» actuellement sur les chaînes de télévision et même sur la plate-forme au N rouge, qui nous arrosent de niaiseries de Noël depuis octobre pour certaines (!). Bon, avouons ici que ces niaiseries, on les regarde quand même les soirs où vraiment on désespère de l’état du monde et que notre cerveau veut juste somnoler en regardant Lindsay Lohan ou une ex-star de série pour ados boire du chocolat chaud et…