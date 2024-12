Le commerce de proximité pénalisé

Tribune libre

A propos du stationnement au centre-ville de Bulle.

En tant que commerçant bullois, je ne peux m’empêcher d’exprimer une profonde incompréhension et une réelle inquiétude face à la décision de revoir à la hausse les tarifs des parkings en centre-ville, tout en élargissant les zones payantes. Cette mesure va directement à l’encontre de la dynamisation du commerce local. Alors que dans les centres commerciaux, les clients bénéficient jusqu’à trois heures de stationnement gratuit. Ces nouvelles contraintes risquent de détourner la clientèle locale et extérieure vers d’autres lieux plus accessibles.

Ces mesures, qui complexifient l’accès au centre-ville, fragilisent une attractivité commerciale déjà mise à rude épreuve par les défis économiques et les changements des habitudes…