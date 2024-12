Le projet des locaux de Tatroz avance

Approuvé en 2020, le projet des locaux associatifs dans la PPE La Source à Tatroz, réduit sous la pression des recours, a divisé le Conseil général d’Attalens. Il a finalement été validé.

CONSEIL GÉNÉRAL. «Pourquoi ne pas revoir certains détails pour rendre ce projet plus ambitieux? Le plus beau village du monde mérite la plus belle salle possible.» Ces propos de Vanessa Lopez, élue du groupe OSE, ont donné le ton du principal débat du Conseil général d’Attalens des 9 et 10 décembre, consacré aux locaux communaux dans la PPE La Source à Tatroz.

Approuvé en 2020 pour un crédit de 379 625 francs, le projet initial prévoyait une salle villageoise de 76 m² et un local de rangement de 119 m². Fruit d’un partenariat public-privé avec RESA Holding, il devait répondre aux besoins de la…