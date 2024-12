Le Vendée Globe à l’heure du changement d’aura

Yoann Richomme ou Charlie Dalin? Les deux hommes remontent l’Atlantique au coude-à-coude après avoir essoré les mers du Sud et fait un petit coucou au cap Horn. On le sait, les océans sont imprévisibles et il suffit d’une lame traîtresse pour mettre fin à une épopée à la voile. Mais l’accident semble devenu une éventualité lointaine, et l’on se dit que le Vendée Globe n’est plus réservé aux aventuriers mais à des sportifs d’élite, météorologues de surcroît, qui se trouvent plus souvent devant leur écran d’ordinateur que sur le pont de leur bateau de course.

On vise les bonnes fenêtres de vent, on optimise son parcours, on probabilise les options… Le sacro-saint flair du marin, qui dansait avec la houle, sentait venir la tempête en observant la ronde des oiseaux, n’est plus de mise. Ici…