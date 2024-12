Les fantômes des grands crooners

MUSIQUE

Father John Misty

MAHASHMAHASHNA

Bella Union

On l’avait connu comme batteur des Fleet Foxes à l’époque de leur excellent album Helplessness Blues (2011). Ou sous son propre nom durant les années 2000. Joshua Tillman vient de sortir son sixième album sous son pseudo Father John Misty, le patronyme qui a marqué sa rupture avec les «chansons lentes et tristes». Accompagné d’un groupe hors norme qui doit beaucoup à The Band, l’Américain de 43 ans signe avec Mahashmahashna un petit chef-d’œuvre de soft rock et de pop intelligente.

Non sans humour et détachement, il raconte ses «visions» lorsqu’il consommait des microdoses de LSD pour soigner ses anxiétés et ses stress post-traumatiques. Avec sa voix ronde et chaude, il évoque la maladie mentale sur des arrangements un peu grandiloquents,…