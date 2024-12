MAHF: ces vêtements qui vont au-delà des souvenirs

Le Musée d’art et d’histoire expose un Inventaire sentimental. Photos de Primula Bosshard et objets parlent de mémoire et d’héritage.

ERIC BULLIARD

FRIBOURG. Elles s’appelaient Paola, Stella et Adèle. Trois femmes qui ne se connaissaient pas. Trois mères disparues à un âge respectable. Et trois sphères sociales différentes: elles étaient couturière à Zurich, antiquaire à Lugano et épouse d’un homme politique fribourgeois. Jusqu’au 16 février, les voici réunies par leurs vêtements et par la photographie, dans une étonnante exposition du Musée d’art et d’histoire de Fribourg (MAHF).

A l’origine de ce projet figure la photographe Primula Bosshard, ancienne collaboratrice du MAHF. Alors qu’elle triait les vêtements de sa mère peu après son décès (à l’âge de 94 ans), elle a souhaité en garder…