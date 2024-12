Maman, j’ai encore raté l’avion

TF1, MARDI, À 21 H 10

La famille McCallister quitte précipitamment son domicile et s’envole pour Miami. Dans la confusion, le petit Kevin, un moment resté en arrière, se trompe d’avion et atterrit à New York. Coutumier de la mésaventure, Kevin ne se démonte pas et démontre une fois de plus l’étendue de son ingéniosité en usant de la carte de crédit de son père pour prendre pension dans le plus bel hôtel de la ville, le ruiner en achetant toutes les dernières nouveautés en rayon dans un magasin de jouets et enfin, une bonne fois pour toutes, réduire en confettis les deux stupides truands qui s’acharnent à croiser son chemin... ■