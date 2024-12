Marilyn Manson, miroir d’une Amérique

MUSIQUE

Marilyn Manson

ONE ASSASSINATION UNDER GOD

Nuclear Blast

Toujours parmi les scories des années 1990, décidément, Marilyn Manson vient de publier son 12e album, intitulé One Assassination under God – chapter 1, ce qui laisse présager d’une suite. Trente ans après Portrait of an American Family, l’Empereur pâle fait fi des controverses qui l’acculent. Et se contente de ce qu’il fait de mieux, la musique.

Avec son comparse Tyler Bates, il revient à ses thèmes de prédilection: la religion, la mort, le sexe évidemment. Bref la sombreur dans ce qu’elle a de plus humaine est ici personnifiée par le charismatique chanteur. Qui tend, une fois de plus, un miroir à peine déformant à une Amérique en perdition. Peut-on lui donner vraiment tort?

Sous ses airs de clown ésotérique et blafard,…