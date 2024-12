Marquer, un bonheur à partager

Coup de plume

PAR QUENTIN DOUSSE

ÉMOTIONS. Le football est régi par un règlement strict et ses lois non écrites. L’une d’elles veut qu’un buteur ne «doit» pas célébrer une réussite inscrite contre son ancien club, mais plutôt s’excuser en levant les mains en l’air tel un brigand. Une question de respect et de loyauté envers ses ex-coéquipiers déjà échaudés, dit-on.

Sur le sujet, chacun a son opinion. Robbie Fowler partageait la sienne dimanche dans le quotidien L’Equipe: «J’ai marqué contre Liverpool avec Manchester City et je n’ai ressenti aucune gêne à célébrer ce but. Pendant le match, il faut respecter le club qui t’emploie. C’est ton boulot», affirmait l’ex-international aux 248 buts en carrière.

Voilà qui contraste avec les usages du terrain. Son avis se défend pourtant. Pour quel…