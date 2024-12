Marsens sous la neige, merci au Conseil!

A propos de la décision du Conseil communal de ne plus s’occuper du déneigement des routes privées (La Gruyère des 14 et 19 décembre).

Vous avez pu le lire dans la presse que Marsens a la chance de n’avoir que la moitié de son réseau routier à entretenir, le reste appartenant encore aux bordiers propriétaires. Heureux et privilégiés sommes-nous, habitants de cette sympathique commune! La neige, si elle veut bien arriver un jour, aura enfin sa place dans nos rues! Plus besoin de prendre nos voitures pour nous rendre dans les stations: le ski de fond, la luge et la pratique de la raquette seront possibles dès franchi le seuil de notre maison. Le Conseil communal va nous épargner les incessants, bruyants et polluants allers-retours du chasse-neige, qui nous barrait de toute façon le passage…