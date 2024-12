Merci à nos facteurs

A propos d’un récent article intitulé «Adieu Monsieur le facteur» (La Gruyère du 21 décembre).

Bravo Monsieur Vionnet pour votre témoignage et bonne retraite. La lecture de cet article m’a rappelé toute une époque, quand j’habitais une ferme éloignée du village. La venue de notre facteur constituait la visite attendue de la journée, avec une collation «bien garnie» sur la table familiale et un moment de convivialité.

Maintenant que les temps ont changé, les facteurs sont pressés et stressés. Mais ils demeurent toujours professionnels, faisant preuve d’empathie et de gentillesse. Merci à eux et bonne année.

René Jaquet, La Tour-de-Trême