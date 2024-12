Notre-Dame Résurrection

FRANCE2, MARDI, À 21 H 05

Le pari a été relevé: après cinq années de restauration, la cathédrale Notre-Dame de Paris rouvre ses portes. De 2020 à 2024, ce film documente les faits et gestes des acteurs de la restauration de la cathédrale. Bénéficiant d’un accès privilégié au chantier, avec plus de 350 heures d’images inédites et près de trente entretiens réalisés, les compagnons, chefs d’entreprises, architectes en chef des monuments historiques ainsi que le président de l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris reviennent sur cette aventure humaine et technique exceptionnelle. S’atteler à la restauration de l’un des monuments les plus emblématiques du patrimoine français représente pour ces artisans un engagement face à l’Histoire. C’est l’œuvre de leur vie. Ce film leur rend…