Nouvelle présidente pour Le Tremplin

FRIBOURG. Ancienne conseillère communale de Fribourg et ancienne responsable du Bureau de l’égalité hommes-femmes et de la famille, Geneviève Beaud Spang est la nouvelle présidente de la fondation Le Tremplin, active dans l’accompagnement de personnes toxicomanes et en situation d’addiction. Le conseil de fondation l’a nommée à la succession de Dominique Rhême, en fonction depuis 2002. Agée de 65 ans, Geneviève Beaud Spang est travailleuse sociale de formation et a eu son premier emploi au Tremplin, au milieu des années 1980, avant de poursuivre sa carrière à l’Université de Fribourg. «Avec elle, l’institution peut compter sur une femme chevronnée, fine connaisseuse du paysage institutionnel fribourgeois», relève le communiqué de presse. EB