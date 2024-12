Oppositions au viaduc ferroviaire

Mis à l’enquête au début du mois de novembre, le viaduc ferroviaire reliant Mézières à Romont (La Gruyère du 7 novembre) a suscité le dépôt de huit oppositions pour le moment. Selon La Liberté, elles proviennent de six particuliers et de deux organisations. Parmi elles: la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage.

Dans le quotidien, elle explique que «le principal motif de l’opposition est l’impact du projet sur le paysage, un paysage agricole autrefois marécageux qui est encore largement épargné et libre de constructions». Un impact et accessoirement son coût «largement disproportionnés» par rapport à l’objectif, un gain de trois minutes entre Bulle et Romont. Pour rappel, le but est de relier le chef-lieu gruérien à Fribourg en trente minutes à l’horizon 2035.

