A propos de nos dzaquillons et bredzons.

Depuis quelque temps, on nous rapporte de plus en plus d’histoires dans lesquelles des personnes «chanceuses» trouvent un bredzon à la déchetterie ou un triko de La Roche abandonné près des poubelles. On nous a rapporté avoir vu un gros coupon de vieux triège être lancé dans un container à chiffons de la Croix-Rouge. Par pitié, n’en jetez plus! Combien de costumes perdus et détruits à jamais pour les rares qui ont la chance d’avoir été sauvés.

L’Association gruérienne pour le costume et les coutumes (AGCC) recueille volontiers tout costume ancien qui prendrait trop de place dans vos armoires, tout coupon de tissu un peu suranné qui attendrait au fond d’une malle depuis trop longtemps. Notre association s’engage à assurer la réfection de ces…