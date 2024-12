Pas de carte de paiement pour les requérants d’asile

Les domaines de l’asile et de l’action sociale ont occupé les députés pour ce dernier jour de séance de l’année. Avant de prendre congé du président Adrian Brügger.

PHILIPPE HUWILER

Le Grand Conseil ne veut pas introduire une carte de paiement pour les requérants d’asile et les personnes déboutées. Le parlement a suivi l’avis du Conseil d’Etat et refusé une motion dans ce sens d’Eric Barras (udc, Châtel-sur-Montsalvens) et de Benoît Glasson (plr, Sorens).

Pour les auteurs du texte, ce projet vise à combattre le détournement de l’aide sociale – dont une partie serait envoyée dans les pays d’origine –, à mieux contrôler les flux d’argent et à éviter les abus. «Personne n’aimerait apprendre que cet argent serve à payer des passeurs, par exemple», a argumenté Eric Barras. Et son collègue…