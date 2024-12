Passe-moi les jumelles

RTS1, VENDREDI, À 20 H 10

Meimuna, du velours dans la voix

Cyrielle Formaz, chanteuse compositrice interprète valaisanne, décline de subtiles mélopées tout en douceur qui donnent des frissons à l’âme. Orfèvre des sons et des mots, elle créé des sonorités uniques tout en explorant des mondes parfois sombres, avec légèreté et espoir.

Les Deux Clés

La Brasserie «Les Deux Clefs» est une institution à Porrentruy. On y boit, on y mange et on s’y rencontre. Ici toutes les générations et toutes les couches de la société se mélangent. De la fête de la Saint-Martin à la soirée de Noël, PAJU s’est accoudé au comptoir pendant quelques mois. ■