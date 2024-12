Pixel et caetera

Traditionnellement, à Noël, notre journal publie sa grille des fêtes, soit un mots-fléchés géant réalisé de main de maître par Pierrot. Et si nous poursuivions par un autre jeu? Celui des sept erreurs entre ces deux affichettes de la presse magazine? Non, mieux encore. Pour clore cette année 2024, marquée aussi par le centenaire du surréalisme, essayons plutôt de recomposer ces placards, en créant, par le prisme de la confrontation, une autre façon de voir le monde d’aujourd’hui et celui de l’année prochaine. Je commence: «Trump, le cerveau est atteint!»; «Pierre Palmade, les secrets d’un phénomène». Autres possibilités: «Kate, star anonyme dans le métro londonien»; «Trump se réfugie dans la religion», et là, écrit en tout petit dans France Dimanche «Sloane: j’ai vu des ovnis» devient…