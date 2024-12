Pixels et caetera

ÉCONOMIE CIRCULAIRE. La France va mal. Gouvernement censuré, pas de majorité, pas de budget, «trop d’Arabes», comme le veut ce fond raciste qui traverse le pays de part en part, et depuis longtemps. Il n’empêche, sur le site Vinted de ventes de vêtements de seconde main entre particuliers, il est possible d’acheter un «niqab 3 voiles flap» en très bon état pour moins de 10 euros. Les autres niqabs d’occasion proposés sur le site tournent autour de ce prix, c’est l’équilibre donné par la main invisible du marché. Il se trouve donc en France des femmes voilées qui, au bout d’un certain temps, vendent leur niqab. Pour s’en libérer ou pour passer à du neuf? Mais il se trouve aussi des acheteuses (ou des acheteurs) de niqab d’occasion. Quand on dit «économie circulaire» en pensant à une bonne…