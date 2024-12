Policiers assermentés vendredi à la cathédrale

FRIBOURG. La volée 2023 des policiers en formation à l’Ecole de Granges-Paccot a prêté serment, vendredi dernier, à la cathédrale Saint-Nicolas. Les 24 gendarmes et 6 inspecteurs ont participé à une cérémonie en présence des autorités cantonales, judiciaires, religieuses et de leurs familles, indique un communiqué. Après trois coups de canon tirés par la Batterie d’honneur du canton depuis la Lorette, les protagonistes ont défilé en cortège depuis la place Georges-Python jusqu’à la cathédrale de Fribourg. Lors des discours, le commandant de la police cantonale, Philippe Allain, et le directeur de la Sécurité, de la justice et du sport, Romain Collaud, ont pris la parole avant que les futurs policiers prêtent serment «devant le directeur et le drapeau fribourgeois». Ces nouveaux effectifs…