Un pseudo charmant, une voix acidulée, des textes aigres-doux, des références à Leonard Cohen, Lou Reed et David Bowie: la chanteuse du Perche Poppy Fusée a décidément tout pour plaire et le prouvera au public de La Spirale ce vendredi (20 h 30). En duo avec le guitariste Nicolas Mantoux, elle présentera son premier album intitulé Better place, «une montagne russe d’émotions», selon la cave de la Basse-Ville.