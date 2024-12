Quatuor de cuivres et ensemble vocal ce dimanche

SEMSALES. Le traditionnel concert de Noël aura lieu ce dimanche, à 17 h, en l’église de Semsales. Le quatuor 4Brass, composé de Sébastien Genoud et Julien Vuichard au cornet, Pierre Seewer à l’alto et Frédéric Prélaz au trombone, tous issus de la fanfare L’Edelweiss de la commune veveysanne, sera sous les feux de la rampe. Il sera accompagné de l’ensemble vocal La Cantilène. Sous la direction de Jean-Luc Waeber depuis janvier 2022, il compte une trentaine de chanteurs de tout le canton, précise un communiqué. Les protagonistes se produisent régulièrement en Suisse et à l’étranger, à l’occasion de festivals et de concours. Les deux formations «égayeront le public de leurs chants et musiques de cuivre au goût de Noël avant le final brillant Douce Nuit suivi de Tollite hostias». TC