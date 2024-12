Subtilité et harmonie

MUSIQUE

Jim The Barber & his Shiny Blades

SONGS TO REMEMBER

www.jim-the-barber.com

Sept ans après leur excellent deuxième album, Jim The Barber & his Shiny Blades sortent – enfin – leur troisième opus, intitulé Songs to remember. Compositeur élégant et racé depuis ses premières banderilles avec Tasteless ou Black Cargoes, le Fribourgeois Mario Weiss signe neuf compositions hantées par la folk américaine, avec des guitares aériennes, des accents de piano et des textes qui évoquent l’intime et la nostalgie.

Comme à leur habitude, le couple à la ville Mario et Cynthia Weiss marient leurs voix à merveille et virevoltent sur des harmonies que ne renieraient ni Lee Hazlewood et Nancy Sinatra, ni Mark Lanegan et Isobel Campbell, ni les Valdo-Valaisans de The Company of Men. Entouré de la…