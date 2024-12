RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Comment j’ai survécu au tsunami

Il y a 20 ans, au lendemain de Noël, le monde apprenait soudainement les dévastations que peut causer une vague gigantesque. Un tsunami généré par un très fort séisme faisait 230’000 morts en Indonésie, en Thaïlande et au Sri Lanka essentiellement, dont 113 Suisses. Temps Présent nous fait revivre cette catastrophe naturelle à travers les images et les récits inédits des survivants et souligne aussi les actes de bravoure et de sacrifice qui ont suivi. ■