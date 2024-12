Tout arrêter ou faire confiance aux corrections apportées

Les procédures qui ont mené à la désignation des sites éoliens du canton ont été loin d’être exemplaires. Le PLR et l’UDC veulent repartir à zéro, alors que Les Vert·e·s, le PS et Le Centre veulent aller de l’avant.

XAVIER SCHALLER

Les éoliennes au Grand Conseil, c’est souvent la promesse d’un débat long – sinon riche – et à fleur de peau. Promesse tenue jeudi, avec au programme le rapport d’experts concernant la planification des parcs inscrits au Plan directeur cantonal (PDCant). Et plus spécifiquement au sujet du rôle ambigu joué par la société Ennova SA dans ces procédures.

Rendu public en septembre dernier (La Gruyère du 17 septembre), le rapport a été rédigé par l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP), à Lausanne. Il constitue une suite directe à un postulat…