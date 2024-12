Un duo de clowns en quête du sens de la vie

NUITHONIE Après la récente création d’AMOR - choisir sans renoncer, la compagnie Marjolaine Minot est de retour à Nuithonie, à Villars-sur-Glâne, où elle présentera, du 26 au 30 décembre, un spectacle jeune public (dès 8 ans). Créé en début d’année au Théâtre Am Stram Gram de Genève, C’est beau et c’est pas grave met en scène deux clowns (Marjolaine Minot et Céline Rey) qui se querellent autour de questions existentielles et s’interrogent, entre onirisme et absurde, sur la frontière entre réalité et imagination. La pièce est écrite et mise en scène par Marjolaine Minot et Günther Baldauf et bénéficie d’une scénographie de Sam et Fred Guillaume. www.equilibre-nuithonie.ch. EB