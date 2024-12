Une année parmi les loups

ARTE, MARDI, À 22 H 25

Unis par le même rêve, Yves Fagniart et Olivier Larrey, respectivement aquarelliste et photographe animaliers, s’installent dans une cabane de quelques mètres carrés, au milieu du no man’s land entre la Finlande et la Russie. Leur objectif: témoigner de la vie intime d’une meute de loups, supposée fréquenter ce paysage de tourbière glacé. Appareil et pinceau à la main, Olivier et Yves étudient les particularités physionomiques de chaque individu afin de comprendre la structure de la meute. Ils identifient un couple, dont la femelle va bientôt mettre bas, et quatre jeunes nés l’année précédente. Contraints de quitter les lieux une fois leurs vivres épuisés, les deux compères y retournent à l’été, puis à l’automne, où ils auront le bonheur de voir la famille au…