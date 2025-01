«We are the champions»: entre la musique et le sport, c’est toute une histoire qui se raconte au CO de Pérolles

Pierre-Do Bourgknecht crée son nouveau spectacle ce week-end au CO de Pérolles. We are the champions explore les liens entre deux domaines a priori éloignés.

ÉRIC BULLIARD

FRIBOURG. «L’idée, c’était de continuer les conférences-spectacles qui s’adressent à des publics hétérogènes, à des gens qui ne vont pas forcément au théâtre.» Après Schubert, recettes, remixes et beautés et Le tube fribourgeois (qui poursuivent tous deux leur tournée), Pierre-Do Bourgknecht se penche sur les liens entre sport et musique: il crée We are the champions vendredi et samedi à l’aula du CO de Pérolles, à Fribourg.

Pour ce nouveau spectacle, Pierre-Do voulait «quelque chose de différent. On croit que sport et musique sont très éloignés, mais il existe plein de liens entre eux.» Il espère s’adresser «aussi bien…