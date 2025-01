RTS 1, MERCREDI À 20 H 10

Alcool, réflexes et cerveau

Comment notre organisme métabolise-t-il l’alcool? Le magazine santé va vous détailler le parcours d’une boisson alcoolisée dans l’organisme, de son passage dans la bouche et le tube digestif jusqu’à son élimination, en passant par ses effets sur le cerveau. A quantité égale, quelles différences selon la corpulence, l’âge et le sexe? Des volontaires ont consommé modérément avant de se prêter à des tests biologiques et différentes expériences devant la caméra de 36.9°. ■