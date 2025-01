Alexis Monney frustré sur le Lauberhorn

SKI ALPIN. Les années se suivent et ne se ressemblent pas pour Alexis Monney à Wengen (BE). Là où il avait décroché son premier top 10 mondial en 2023, le Châtelois de 25 ans a «enfourché» l’avantdernière porte d’une descente du Lauberhorn remportée samedi par son coéquipier Marco Odermatt. Il retiendra plus volontiers sa belle 9e place obtenue la veille en super-G. Prochains rendez-vous en Coupe du monde pour Alexis Monney: le super-G (vendredi) et la descente (samedi) de Kitzbühel, où Gaël Zulauf (Château-d’Œx) sera également du voyage. QD