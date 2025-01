Alexis Monney quatrième finaliste du Mérite sportif

RÉCOMPENSE. Deuxième de la descente de Coupe du monde à Kitzbühel samedi (lire en page 11), Alexis Monney a été désigné quatrième finaliste du Mérite sportif par la commission et le public fribourgeois. Le skieur de Fruence a obtenu 55% des suffrages, contre 24% à la patineuse vuadensoise Ophélie Clerc et 21% au hockeyeur Julien Sprunger. A la Nuit du Mérite le 28 mars prochain, le Châtelois de 25 ans affrontera la demi-fondeuse Audrey Werro, la volleyeuse Méline Pierret et le footballeur Michel Aebischer. Le cinquième finaliste, repêché parmi les huit battus des quatre premiers trimestres, sera désigné lundi prochain par le jury. GR