Appel à la fraternité, tout en légèreté

MUSIQUE

Joseph Chedid

HEY FRIEND

Maison Rock

Le nom ne laisse guère de doute. Le visage non plus… Ni la voix, d’ailleurs. Joseph Chedid est frère et fils de, ce qui ne l’empêche pas de tracer une route personnelle, sur la voie d’un pop-rock lumineux et subtil. Comme l’indique son titre, Hey Friend, son troisième album, se présente comme une ode à la fraternité, à l’espoir malgré tout. Dès le premier morceau, Le syndrome du mauvais monde, il pose un regard désenchanté sur l’époque, tout en appelant à un sursaut: «Je suis riche de l’amour, de la joie qui m’entourent…»

Que ce soit sur le dansant et solaire Hey Friend (en duo avec Camilo Solano) ou l’emblématique Cultiver le bonheur (en duo avec Louis Chedid), Joseph Chedid appelle à l’amitié universelle, non sans une certaine naïveté, à…