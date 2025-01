Au cours de ces Trente pas si glorieuses

LIVRES

Roland Buti

LES PETITES MUSIQUES

Zoé, 176 pages

Ces Petites musiques proviennent des mécanismes fabriqués ici, à Sainte-Croix, au cours de ces Trente Glorieuses que le romancier et historien vaudois Roland Buti explore avec finesse. Mais ce sont aussi ces «petits bruits métalliques» qui rythment les jours en sortant des usines, ce «cliquetis continu», ce «crépitement laborieux et monotone» qui envahissait la ville. Le roman suit le déclin de cette industrie, tout en mettant le doigt sur une pratique peu reluisante de l’époque: l’enfermement «à des fins d’éducation» de jeunes gens trop libres, ados qui refusaient les normes et n’entraient pas dans les cases.

Jana en fait partie, elle qui rêve de vivre dans la forêt et adore se coucher dans les fourmilières. Fille d’un ouvrier italien…