Au VBC Bulle, Christo Todorov distille passes et conseils

////// Ancien joueur de l’élite française, Christo Todorov est capitaine du VBC Bulle.

////// Le passeur franco-bulgare de 36 ans apporte son expérience à ses jeunes coéquipiers.

///// Neuvièmes de 1re ligue, les Gruériens /

accueillent le leader Morat ce samedi (17 h).

GLENN RAY

VOLLEYBALL. Néo-promu et actuel neuvième de 1re ligue, le VBC Bulle reçoit le leader Morat ce samedi (17 h) à la salle de la Condémine. Un derby fribourgeois lors duquel les Gruériens pourront compter sur le leadership de leur capitaine et passeur Christo Todorov. «Ça va être un gros match de reprise, anticipe-t-il. Nous devons trouver plus de stabilité dans notre jeu. Quand nous y sommes parvenus au premier tour, nous avons réussi de super performances. C’est comme ça que nous pouvons faire douter Morat.»

Cette…