Avec un mythe de la culture rave et techno

EBULLITION. Dans le genre, il est une sorte de mythe. Le genre, c’est le gabber, cette techno hardcore apparue dans les années 1990. Le mythe, c’est Gabber Eleganza. Né sous la forme d’un blog, créé par l’artiste-DJ italien Alberto Guerrini, ce projet vise à tisser des liens entre la musique, les arts et toute l’esthétique de la culture techno et rave. Cette figure incontournable du milieu sera ce vendredi à Ebullition. Sa prestation est annoncée à minuit. Avant lui se produiront Poivre & Sel (22 h) et Dimengo (23 h). Un B2B 1Filtré - Double L viendra clore la soirée. www.ebull.ch. EB