Bob Dylan: la révolution en une chanson

A l’heure de la sortie du biopic Un parfait inconnu, sur Bob Dylan, revenons sur l’enregistrement de Like a Rolling Stone, la chanson qui marqua le plus grand tournant musical du XXe siècle.

CHRISTOPHE DUTOIT

New York, le 15 juin 1965. Lunettes noires, costume sombre, bottines à talon, Bob Dylan hante le studio Columbia avec ses nouveaux acolytes. Seul le producteur Tom Wilson a déjà collaboré avec le jeune chanteur de 24 ans, adulé depuis la sortie de Blowin’ in the Wind deux ans plus tôt.

Depuis quelques mois, Dylan vit toutefois une profonde crise artistique. Fatigué d’être perçu comme le porte-parole de la contre-culture et de la folk protestataire, il aspire à une nouvelle direction musicale. De retour de sa tournée européenne, l’homme est rongé par l’insatisfaction, la frustration et…