Boch AG rejoint le Groupe Kolly

LE MOURET. Spécialisée dans la fabrication de balances de précision pour des usages industriels, l’entreprise Boch AG a rejoint le Groupe Kolly. De son côté, l’entreprise familiale Kolly SA est active dans la vente, la location et la maintenance de véhicules utilitaires lourds et légers. Via son département KOLLYgram, elle opère également dans la vente et la maintenance de systèmes de pesage mobiles et de gestion des déchets.

Au Mouret, la réunion de Boch AG et du département KOLLYgram permettra «de combiner les expertises»: «Cette fusion stratégique vise à renforcer la position du Groupe Kolly sur le marché et à offrir des solutions encore plus complètes et innovantes à nos clients», relèvent les responsables dans un communiqué. La nouvelle entité aura ses équipes basées à Tenniken (BL)…