A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 05

Services des skis: quelle qualité?

La saison de ski alpin est lancée. Cette année encore les prix des abonnements ont grimpé, creusant toujours plus les différences entre les stations. Jusqu’où ces tarifs peuvent-ils aller? Le ski sera-t-il un jour réservé aux riches? En plus du prix des abonnements, il faut aussi prévoir un budget pour entretenir régulièrement ses skis. Aiguisage des carres, fartage de la semelle, nous avons testé les services d’une dizaine de magasins spécialisés en Suisse romande. Décryptage, reportage dans les Alpes et résultats de ce test dans cette émission. ■