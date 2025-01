Bronzé, Robin Bussard est sur la bonne voie

Les Gruériens Robin Bussard et Marianne Fatton ont fini troisièmes du relais mixte de la Coupe du monde de Pal Arinsal, dimanche. Le point avec le skieur-alpiniste d’Albeuve à près d’un mois des mondiaux.

VALENTIN THIÉRY

SKI-ALPINISME. Ce n’était que la deuxième expérience de relais mixte en Coupe du monde pour Robin Bussard. Pourtant, dimanche en Andorre, le Gruérien de 22 ans a pris une excellente troisième position, associé à la Charmeysanne Marianne Fatton, son binôme cette saison. «Les vainqueurs espagnols ne sont pas intouchables. Ils ont notamment plus de vécu que nous», réagit l’athlète d’Albeuve. Les lauréats Oriol Cardona Coll et Ana Alonso ont 30 ans et cumulent 31 succès en Coupe du monde. A Pal Arinsal, ils se sont imposés avec 45 secondes d’avance sur les Français…