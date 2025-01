Bulle a vibré pour un «historique» Gottéron

Plus de 150 supporters ont célébré mardi le premier titre des Dragons à la Coupe Spengler. Ambiance d’un réveillon particulier dans le chef-lieu gruérien.

QUENTIN DOUSSE

HOCKEY SUR GLACE. Il était exactement 14 h 33, ce mardi 31 décembre, lorsque Fribourg-Gottéron remporta officiellement son premier titre de l’histoire depuis la promotion en Ligue nationale A en 1980. La Coupe Spengler, 96e du nom, s’est offerte aux Dragons au terme d’une finale rocambolesque face aux Allemands de Straubing Tigers (2-7).

A 300 kilomètres de Davos, où une forte colonie fribourgeoise se faisait entendre, on s’était aussi réunis à Bulle. Sous la tente d’une fan zone devenue rapidement trop exiguë. C’est à l’épaule et dans une ambiance bon enfant que plus de 150 supporters ont vécu ce mémorable réveillon des…