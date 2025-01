RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

«Ici, on est gardiens des gens, mais aussi gardiens des âmes»

Franchir les portes du cimetière Saint-Georges, c’est entrer au cœur d’un temps suspendu. Dans une oscillation permanente entre la mort et la vie, les 22 hectares de ce cimetière servent tant de lieu de recueillement que de parc public. Conçu par John Camoletti il y a presque 150 ans, ce cimetière en damier est l’un des plus grands de Suisse romande. Pour sentir vibrer ce lieu, l’émission Caravane FM a installé sa caravane dans cet espace qui offre sa juste place à la mort mais qui invite à la vie. Ce qui frappe de prime abord, c’est l’apaisement qui se dégage du cimetière Saint-Georges. Avec ses arbres ancestraux et sa nature foisonnante, on en oublierait presque la fonction primaire de ce lieu. Et…