Chauffages: le canton de Fribourg est champion suisse de la pompe à chaleur

Pour la transition énergétique, les pompes à chaleur (PAC) ont un rôle important à jouer.

Le canton de Fribourg est premier de classe, avec notamment 40,3% des bâtiments chauffés ainsi.

Cette prédominance est liée aux réglementations, mais aussi à l’histoire.

XAVIER SCHALLER

CHAUFFAGES. Pour décarboner la Suisse en 2050, comme le prévoit la stratégie du Conseil fédéral, il faut supprimer les chaudières à mazout et à gaz naturel, qui restent majoritaires. Une nouvelle subvention a d’ailleurs été annoncée lundi pour le remplacement des grandes installations. Pour atteindre cet objectif, et aussi pour remplacer les chauffages électriques directs, on compte notamment sur les pompes à chaleur (PAC).

Dans ce domaine, le canton a une longueur d’avance, comme le montre une très explicite carte…