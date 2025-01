Cinq minutes pour voir défiler nos destins et nos rêves enfuis

Une chanson, son histoire et les souvenirs qui lui sont liés: tel est l’objet de cette chronique, issue de «Je ne laisserai jamais dire que ce n’est pas la plus belle chanson du monde». Un blog décliné en deux livres.

THE RIVER. Il s’avance en paletot gris, lâche quelques mots timides. «This is a song called The River. This is new… This is… my brother-in-law and my sister.» Timides… sans doute l’adjectif qui correspond le moins à Bruce Springsteen. Même en cet automne 1979: trente ans à peine, une énergie de chien fou qui explose sur scène depuis cinq ou six ans. Y compris, après le triomphe de Born to Run (1975), dans des salles immenses.

Autant dire qu’il n’a aucune raison de se montrer impressionné par cette soirée au Madison Square Garden. Après tout, il se trouve ici chez lui, à New…