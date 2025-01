Clap de fin après trente-six ans

BOSSON FRÈRES. Bosson Frères SA raccroche. Jacques, Bernard et son épouse Nicole Bosson ont pris leur retraite à la fin de l’année dernière après trente-six ans d’activité à Attalens. Bourguet Mécanique SA, sise à Granges, assure néanmoins la continuité des activités des deux frères depuis ce mois-ci. «Elle est venue vers nous avec cette proposition. L’entreprise tourne très bien», précise Jacques Bosson. La société, qui fête ses vingt ans cette année, reprend la clientèle, ainsi qu’une partie du matériel de Bosson Frères SA.

Tout commence avec Jacques et Bernard Bosson, deux frères qui suivent des chemins complémentaires: le premier se forme comme mécanicien en machines agricoles, tandis que le second se spécialise dans les autos et poids lourds. En 1989, les deux Veveysans reprennent…