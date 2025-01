Comme dans un nuage de ouate

MUSIQUE

Saint Etienne

THE NIGHT

Heavenly Records

En France, quand on évoque le nom de Saint-Etienne, on pense immédiatement aux Verts, à Platoche et Johnny Rep, au stade Geoffroy-Guichard, aux poteaux carrés. En Angleterre, Saint Etienne est plutôt synonyme d’indie dance music, depuis que Sarah Cracknell, Bob Stanley and Pete Wiggs ont formé leur groupe au début des années 1990. Trente-cinq ans plus tard, le trio a déserté les dancefloors londoniens au profit de cosy lounges et vient de sortir son 12e album, intitulé The Night.

Après avoir hanté la culture club, le groupe est devenu un phare du mouvement ambient minimaliste. Désormais, sa musique se décline en de lentes introspections. Avec sa voix parlée-chantée, Sarah Cracknell joue avec la corde sensible de la mélancolie et du vintage.…